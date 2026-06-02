Irán recalca que la crisis en Oriente Próximo "es resultado de los crímenes e impunidad" de Israel

Archivo - El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, en una fotografía de archivo fechada en febrero de 2023 - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha subrayado este martes que la crisis que atraviesa Oriente Próximo "es resultado de los crímenes e impunidad" de Israel, motivo por el que ha reclamado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que adopte "decisiones punitivas y vinculantes contra el régimen sionista".

"Los acontecimientos en Líbano, Siria y el Jerusalén ocupado han dejado aún más clara la realidad: la crisis regional no es resultado de 'tensiones dispersas', si no que es producto de los crímenes y la impunidad del régimen sionista, que viola la soberanía de los Estados, vacía de contenido los alto el fuego y ataca los lugares santos de los palestinos", ha dicho el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Qaribabadi.

Así, ha manifestado en un mensaje en redes sociales que "el Consejo de Seguridad (de la ONU) debe pasar de la etapa de expresar preocupación y formular invitaciones genéricas y adoptar decisiones punitivas y vinculantes contra el régimen sionista". "El Derecho Internacional no es protegido por condenas baratas e inefectivas", ha advertido.

Qaribabadi ha apuntado además al reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el compromiso de Israel de no lanzar un ataque a gran escala contra la capital de Líbano, Beirut, y ha argüido que supone "más que un signo de pacifismo de Washington, una confirmación del rol directo de Estados Unidos en la gestión de las agresiones del régimen sionista".

"Si la decisión de atacar la capital de un Estado independiente puede cambiar con una sola llamada, la pregunta principal es: ¿por qué hubo meses de violaciones al alto el fuego, agresiones contra Líbano, desplazamiento de su pueblo y amenazas a la soberanía de este país con el apoyo político y militar de Occidente?", se ha cuestionado.

Trump desveló el lunes que había mantenido una conversación "muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien se comprometió a no enviar tropas a Beirut, antes de resaltar que también ha mantenido contactos con miembros de Hezbolá, que "han accedido a dejar de disparar". "Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel", agregó.

Durante las últimas horas han aumentado las advertencias desde Irán por el incremento de los ataques israelíes contra Líbano, llegando a amenazar con suspender el proceso de negociaciones con Estados Unidos bajo el argumento de que el alto el fuego incluye "a todos los frentes", incluido Líbano, algo rechazado por las autoridades israelíes.