Irán recalca que las palabras de Trump despreciando el acuerdo de alto el fuego "no son nada nuevo"

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa en Teherán en agosto de 2026 (archivo) - Sha Dati / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha recalcado que las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describiendo como "una pérdida de tiempo" el alto el fuego pactado al hilo del memorando de entendimiento de junio "no son nada nuevo" y ha subrayado que "no hay justificación alguna" para que los países europeos "sigan blanqueando la mala conducta" de Washington.

"El desprecio de Washington por la diplomacia queda, una vez más, al descubierto. La confesión del presidente Trump de que nunca creyó en el memorando de entendimiento de Islamabad, que considera una pérdida de tiempo, pone de manifiesto la vacuidad de sus compromisos diplomáticos", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

Así, ha manifestado a través de un mensaje publicado en redes sociales que para Teherán "esto no es ninguna novedad" y ha destacado que "Washington cuenta con un largo historial de incumplimiento de sus compromisos, tratando las obligaciones internacionales como algo prescindible siempre que le resultan incómodas".

"No existe justificación alguna para que los Estados europeos y otros defensores de Washington sigan blanqueando la mala conducta de Estados Unidos y protegiéndolo de rendir cuentas", ha dicho, antes de incidir en que "los compromisos incumplidos no pueden justificarse, el Derecho Internacional no puede aplicarse de manera selectiva y ninguna maniobra de manipulación política puede eximir a Washington de su responsabilidad".

Las palabras de Baqaei han llegado después de que Trump afirmara el lunes durante un acto de campaña en Mississippi de cara a las 'midterms' del 3 de noviembre que el "pequeño alto el fuego" con Irán era "una pérdida de tiempo", al tiempo que destacó la efectividad del bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz, en medio del estancamiento de las negociaciones para un acuerdo de paz.

Estados Unidos e Irán pactaron un alto el fuego en abril y, tras un proceso de conversaciones mediado por Pakistán, firmaron en junio un memorando de entendimiento que contemplaba un alto el fuego en todos los frentes, si bien días después Washington reinició sus bombardeos acusando a Teherán de violar sus compromisos en lo relativo a la navegación en el estrecho de Ormuz.

Las palabras de Trump han llegado en medio del cruce de acusaciones entre Teherán y Washington por la falta de avances en las conversaciones y las últimas amenazas del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, así como las advertencias del inquilino de la Casa Blanca sobre un posible reinicio de la ofensiva tras las elecciones de mitad de mandato, que permitirán renovar un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, que a día de hoy se encuentran bajo control del Partido Republicano.