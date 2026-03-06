Irán reivindica un ataque con "drones destructivos" contra "bases estadounidenses" en Kuwait

Bandera de Estados Unidos a media asta por la muerte de seis militares en un ataque con un dron contra una instalación estadounidense en Kuwait (archivo) - Europa Press/Contacto/Jerry Mennenga

El Ejército de Irán ha reivindicado este viernes un nuevo ataque con drones "destructivos" contra "bases estadounidenses" en Kuwait, en el marco de su respuesta militar a la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero de Estados Unidos contra el país asiático.

Así, ha manifestado que ha lanzado "un gran número de drones destructivos" contra estas instalaciones, antes de señalar que "estos ataques continuarán durante las próximas horas", según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Estados Unidos, que no se ha pronunciado por ahora sobre el ataque, ha confirmado hasta la fecha seis militares muertos por el contraataque iraní, todos ellos militares desplegados en una instalación en Kuwait que fue alcanzada el 1 de marzo por un dron.

Horas antes, el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Saud Abdulaziz al Atuan, había indicado que al menos 67 militares habían resultado heridos a causa de los ataques contra el país.

Kuwait, al igual que los Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin, ha sido objetivo en los últimos días de múltiples bombardeos iraníes, dirigidos principalmente contra bases militares de Estados Unidos o con tropas estadounidenses, así como otros complejos e instalaciones vinculados a las fuerzas norteamericanas.