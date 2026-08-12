Irán responde a Trump que sus palabras sobre Ormuz "no cambian la realidad" y asegura que seguirá bloqueado

Archivo - Un buque en aguas del golfo Pérsico - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán y Estados Unidos han protagonizado este miércoles un cruce de desmentidos sobre el estado del estrecho de Ormuz, después de que el inquilino de la Casa Blanca haya asegurado que este se encuentra bajo "control total" de su Administración, en medio de las dificultades para que las partes retomen las conversaciones.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, según sus siglas en inglés), el organismo creado el pasado mayo por Teherán para gestionar el tráfico marítimo a través de Ormuz, ha asegurado que "las afirmaciones y las publicaciones repetidas de los responsables estadounidenses de que el estrecho de Ormuz ya no está bloqueado no cambian la realidad".

Así, en un escueto mensaje en sus redes sociales, ha defendido que "el estrecho de Ormuz sigue bloqueado y no se reabrirá hasta que se acepten las condiciones de Irán", esto es, el fin del bloqueo naval a sus puertos, un alto el fuego que incluya a Líbano y la Franja de Gaza, así como la liberación de los fondos iraníes congelados por Washington.

Horas antes, Trump ha afirmado en sus redes sociales que "Estados Unidos tiene el control total sobre el estrecho de Ormuz". "¡Creo que lo mantendremos!", ha expresado, antes de reiterar su alusión al bloqueo naval a Irán como "muro de acero".

"Irán no puede hacer nada al respecto. (...) Su país está 'arruinado' Lo único que tienen son noticias falsas y una inflación DEL 300 %, ¡y la situación va a peor! Irán es todo palabrería y nada de hechos, ya no es el matón de Oriente Próximo", ha apuntado una vez más.

Mientras, el Ejército de Estados Unidos ha informado que sus fuerzas han redirigido 59 buques comerciales, "inutilizado" tres y "abordado" otros dos para garantizar el "cumplimiento del bloqueo" impuesto a los puertos iraníes.