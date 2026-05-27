Irán señala la "guerra económica" como el principal "campo de batalla" tras el "fracaso militar del enemigo"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian. - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado este miércoles que la "guerra económica" es el principal "campo de batalla" del conflicto tras el "fracaso militar del enemigo", unas palabras con las que ha hecho alusión a las acciones de Estados Unidos e Israel, que lanzaron a finales de febrero una ofensiva conjunta contra el país centroasiático.

Durante un encuentro con representantes del sector privado, el mandatario iraní ha afirmado que el objetivo de esta guerra económica es "acabar con la resiliencia del país" y ha señalado que el papel de las empresas es "mantener la estabilidad del mercado y la sostenibilidad de la economía nacional", una cuestión que se ha vuelto "estratégica y decisiva".

Además, ha subrayado la disposición del Gobierno a "reformar los procesos y eliminar barreras cambiarias, bancarias, aduaneras y fiscales". En este sentido, ha dicho enfrentarse a "desequilibrios y problemas estructurales en muchos ámbitos", además de las "presiones externas", entre las que se encuentra la guerra.

Pezeshkian ha culpado a las "amenazas políticas y económicas", y ha apuntado a "cuestiones como el mecanismo de activación y las sanciones, que suman más la complejidad de la situación", según un comunicado de la Presidencia.

Es por ello que ha lamentado que ahora "el principal escenario de confrontación por parte del enemigo sea la economía y el sustento de la población". "La carga principal de esta guerra económica recae sobre los hombros de los comerciantes, los productores y los activistas del sector privado, y el Gobierno está decidido a proporcionar las condiciones necesarias para la actividad eficaz y sostenible de este sector y eliminar los obstáculos existentes en el camino de las actividades económicas con el fin de fortalecer la resiliencia económica del país", ha explicado.

"La razón de mi presencia entre los agentes económicos es que creo que el principal campo de batalla hoy en día es la guerra económica; tras fracasar en la consecución de sus objetivos en el ámbito militar, el enemigo se ha centrado en dañar la resiliencia económica del país y perturbar los medios de vida de la población", ha manifestado.