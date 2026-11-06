Islandia se abre a recibir más tropas de la OTAN pero descarta un despliegue permanente

Archivo - La primera ministra de Islandia, Kristrun Frostadottir, durante una rueda de prensa en Helsinki. - Marina Takimoto / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Islandia, Kristrun Frostadóttir, se ha abierto este viernes a que la OTAN tenga mayor presencia militar en el país, si bien ha descartado un despliegue permanente.

"Estamos muy abiertos a la idea de que haya más tropas en Islandia como parte del paraguas de la OTAN bajo el que nos encontramos, así que no creo que hayamos llegado a un punto en el que necesitemos una presencia permanente", ha señalado en una entrevista a la agencia Bloomberg sobre la presencia militar en la isla después de que Estados Unidos sacara sus tropas en 2006.

A este respecto y después de que Estados Unidos llegara en septiembre a un acuerdo con Dinamarca sobre la situación de seguridad en la isla de Groenlandia, Frostadóttir ha incidido en que el país va a estudiar "la posibilidad de firmar más acuerdos y estrechar la cooperación con Estados Unidos".

La líder escandinava ha reconocido que la presión estadounidense sobre Groenlandia resulto "difícil" para Reikiavik, al tiempo que ha celebrado que el acuerdo alcanzado "ha aumentado la atención prestada al Ártico". "Demostró que hay muchas cosas en marcha, no solo en materia de seguridad, sino también en lo que respecta a las inversiones", ha expuesto.