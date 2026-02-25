Islandia anuncia un referéndum para decidir si reanuda las negociaciones de cara a la futura adhesión a la UE

Archivo - La primera ministra de Islandia, Kristrun Frostadottir - -/Planet Pix via ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, ha anunciado este miércoles que el país celebrará "en los próximos meses" un referéndum para decidir si se abren conversaciones de cara a su posible adhesión a la Unión Europea.

"En los próximos meses, trabajaremos para preparar un referéndum sobre la posible reanudación de las negociaciones de adhesión con la Unión Europea", ha señalado durante una rueda de prensa junto al primer ministro polaco, Donald Tusk, en Varsovia.

Frostadóttir, que ha indicado que por el momento no se ha acordado una "fecha definitiva", ha asegurado que esta iniciativa busca "abrir una oportunidad" para que el país esté "más integrado con Europa". "Escucharemos lo que quieran hacer los islandeses", ha apuntado.

Por su parte, Tusk ha resaltado que "en tiempos de gran incertidumbre geopolítica, una mayor integración entre Estados con ideas afines sería beneficiosa, especialmente en el ámbito de la seguridad". "Polonia e Islandia ya cooperan estrechamente y continuaremos haciéndolo", ha argüido.

Reikiavik abandonó las negociaciones de adhesión a la UE en 2013 tras cuatro años de conversaciones. Islandia forma parte del espacio sin fronteras europeo Schengen, del Área Económica Europea y de la Asociación de Libre Comercio Europea, además de ser uno de los miembros fundadores de la OTAN en 1949.