Israel afirma haber matado a más de 40 miembros de Hezbolá en sus últimos ataques en Líbano

Archivo - Soldado israelí caminando junto a la entrada de un túnel en la localidad de Naqoura, al sur del Líbano, junto a la frontera con Israel en 2024. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado este jueves la "eliminación" de más de 40 "terroristas" del partido milicia chií Hezbolá en sus ataques tanto terrestres como aéreos contra una decena de infraestructuras en el sur de Líbano.

"Las FDI continúan con operaciones terrestres selectivas en el sur de Líbano, combinadas con ataques aéreos, navales y terrestres dirigidos contra infraestructuras terroristas de Hezbolá", ha señalado el Ejército de Israel en un comunicado en el que reivindica ataques contra decenas de "cuarteles, depósitos de armas, sitios de lanzamiento y posiciones de misiles antitanque".

En esta última oleada de ataques, la Armada israelí realizó un "ataque preciso" contra un supuesto depósito de armas del grupo en el sur de Líbano, según han apuntado.

En el marco de las operaciones terrestres, que se han saldado con la vida de más de 40 supuestos "terroristas" de Hezbolá, las FDI han indicado que en sus contingentes identificaron una célula de Hezbolá y la "eliminaron" en una rápida respuesta operativa. "Además, los soldados desmantelaron decenas de infraestructuras, incluidos puestos de observación y posiciones de lanzamiento de misiles antitanque", ha indicado el Ejército.

Esto se suma a otras operaciones en distintos puntos del sur de Líbano que se han saldado con tres y diez muertos, respectivamente. En estas ofensivas se han destruido "posiciones de lanzamiento antitanque, puestos de observación, escondites subterráneos y depósitos de armas". También se ha informado de la incautación de "numerosas armas, incluidos misiles antitanque, fusiles kalashnikov, munición y granadas".