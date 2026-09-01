Israel amenaza a Reino Unido con represalias si impone sanciones por la expansión de los asentamientos

Archivo - El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar - Europa Press/Contacto/Luiz Rampelotto/Europanewswi

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha amenazado a Reino Unido este martes con tomar represalias si el Gobierno de Andy Burnham impone sanciones al país en represalia por la expansión de asentamientos en Cisjordania, incluido su plan en la zona E1, situada al este de Jerusalén.

"Si Reino Unido a actúa contra Israel, Israel actuará contra Reino Unido", ha afirmado el titular de Exteriores en una entrevista con el portal israelí Ynet en la que ha resaltado que el país cuenta con "herramientas" para responder, dado el caso.

Saar ha asegurado así que en Reino Unido "hay un gobierno que actúa sistemáticamente en contra de Israel". "Ya ha perjudicado las exportaciones de defensa y ha impuesto sanciones a ministros", ha argüido, apuntando a que sería "un grave error" si deciden finalmente seguir adelante con las sanciones.

Esto se produce después de que el ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, informase de que el Gobierno presentará en las próximas semanas un paquete de medidas en represalia por la expansión de los asentamientos en Cisjordania, un plan que apuntaría previsiblemente a prohibir el comercio de productos de los asentamientos.

"Este Gobierno no consentirá la destrucción de la solución de dos Estado. Actuaremos y presentaremos un plan integral de medidas en las próximas semanas", señaló ante la Cámara de los Comunes, donde recordó que "los asentamientos israelíes son ilegales" en virtud del Derecho Internacional y condenó la violencia de los colonos.

El Gobierno liderado por Andy Burnham ha dado continuidad a la posición crítica del anterior gabinete laborista, liderado por Keir Starmer, con respecto al plan de asentamientos en Cisjordania aprobado por el Gobierno israelí hace más de un año.

Israel expulsó recientemente a Países Bajos del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), el órgano multinacional que supervisa el alto el fuego en Gaza a raíz del acuerdo alcanzado en octubre de 2025, tras la promulgación de una ley que prohíbe el comercio de productos procedentes de Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán.

El director de Asuntos Económicos de Amnistía Internacional (AI) en Reino Unido, Peter Frankental, ha celebrado el "compromiso" del Gobierno británico al respecto, si bien ha advertido de que "la clave" de su efectividad estará en los detalles.

"Una prohibición que solo abarque bienes o solo importaciones, que deje intactos servicios e inversiones, o que carezca de verdaderas herramientas para hacerla cumplir, no alcanzará la prohibición total que exige el Derecho Internacional y que es necesaria para que Israel rinda cuentas", ha señalado.

Así, una prohibición total debe abarcar bienes, servicios e inversiones, así como estar respaldada por mecanismos de supervisión rigurosos, según la ONG, que ha instado a Londres a ser conciso en las definiciones y el enfoque de dicha medida.