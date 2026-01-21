Israel anuncia la desarticulación de "un intento de contrabando de armas" con un dron desde Egipto

Archivo - Soldados de Israel en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la desarticulación de "un intento de contrabando de armas" con el uso de un dron en la frontera con Egipto, en el marco de las decenas de incidentes de este tipo denunciados durante los últimos años.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) frustraron un intento de contrabando de armas en la frontera occidental", ha dicho en un breve comunicado, en el que ha apuntado que el aparato fue derribado y el fusil de asalto que transportaba fue incautado y entregado a las fuerzas de seguridad.

Las autoridades israelíes han anunciado durante los últimos meses varias incautaciones de armas tras el derribo de aparatos que intentaban cruzar la frontera desde Egipto, que se suman a intentos similares para enviar armas a la Franja de Gaza durante la ofensiva militar lanzada por Israel a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.