Israel anuncia el desmantelamiento de una supuesta célula terrorista liderada por el abogado francopalestino Salá Hamuri

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MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Shin Bet, la Inteligencia israelí en el ámbito estatal, y la Policía israelí han asegurado este martes haber desmantelado una supuesta célula terrorista de "residentes de Jerusalén Este operada por un terrorista residente en Francia", en alusión al abogado y activista francopalestino Salá Hamuri, deportado al país galo en diciembre de 2022 y al que las autoridades israelíes vinculan al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una milicia que Israel considera una organización terrorista.

"El Servicio General de Seguridad (Shin Bet) y la Policía de Israel han desmantelado una red terrorista de residentes de Jerusalén Este, operada por un terrorista residente en Francia", reza el comunicado difundido por el cuerpo policial.

En el texto, las autoridades han vinculado el anuncio a una "operación conjunta" en la que "cinco residentes de Jerusalén Este, activistas de la organización Frente Popular, fueron arrestados en noviembre y diciembre de 2025 para ser interrogados por el Shin Bet, bajo la sospecha de haber sido reclutados por el activista de la organización, Salá Hamuri, con el objetivo de promover actividades terroristas militares en territorio israelí".

"Como parte de la investigación del Shin Bet, se reveló que, entre 2024 y 2025, Hamuri se reunió en Europa con miembros de la célula y los reclutó para establecer una infraestructura que permitiera llevar a cabo actividades terroristas en Israel", reza la nota, en la que la Policía y la Inteligencia israelíes mantienen que Hamuri "proporcionó a sus reclutas teléfonos con comunicaciones encriptadas". "Además, se descubrieron diversas acciones realizadas por miembros de la infraestructura para promover actividades terroristas en la zona de Jerusalén", han agregado.

Al hilo, el comunicado informa de que "se han presentado cargos contra dos de los implicados, los hermanos Yazid y Said Dado, por los delitos de pertenencia activa a una organización terrorista, posesión ilegal de bienes con fines terroristas, conspiración para cometer un delito e intento de conspiración para cometer un delito de terrorismo".

Con todo, el texto se centra principalmente en Hamuri, a quien las autoridades israelíes acusan de llevar "años operando contra el Estado de Israel" e incluso de haber participado "en el intento de asesinato del rabino Ovadia Yosef en 2005". "Debido a su participación en actividades terroristas, se le revocó la residencia israelí en 2022 y se trasladó a Francia", subrayan.

Asimismo, han alegado que, desde su deportación, el abogado y activista "ha estado en contacto con elementos terroristas que operan en nombre del 'eje chií' para dirigir ataques y actividades terroristas en territorio israelí", mientras que, simultáneamente, estaría "aprovechando su origen y sus vínculos con territorios israelíes para reclutar terroristas locales, paralelamente a la actividad manifiesta que promueve en torno a la cuestión palestina".