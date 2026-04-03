Israel anuncia la muerte de otros 15 miembros de Hezbolá durante los últimos ataques contra Líbano

Archivo - Imagen de archivo de una militares del Ejército de Israel. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la "eliminación" de 15 "terroristas" del partido-milicia chií libanés Hezbolá en sus últimos ataques contra el sur de Líbano, donde sigue adelante con sus operaciones militares en una ofensiva que deja ya más de 1.300 muertos.

"En un ataque selectivo de la División 146, efectivos identificaron aproximadamente a 15 terroristas en su área de operaciones en el sur de Líbano. Tras la rápida identificación, la Fuerza Aérea neutralizó a los terroristas bajo la dirección de la división", han indicado las fuerzas israelíes en un comunicado.

Así, han explicado que se identificó una "célula terrorista de la organización Hezbolá" que planeaba "lanzar un misil antitanque hacia territorio israelí". "En una rápida operación de cerco, aviones de combate de la Fuerza Aérea neutralizaron a los terroristas", ha añadido.

Además, se han incautado de armas, chalecos antibalas y granadas, todas ellas "pertenecientes a la organización terrorista Hezbolá", tal y como han recalcado.

El jueves, fuentes cercanas al Ejército indicaron que las fuerzas israelíes estarían expandiendo su invasión terrestre en territorio libanés, según informaciones del portal de noticias israelí Walla, que apuntaba a que las tropas estarían avanzando unos 14 kilómetros más hacia el norte.

La postura de Israel sobre Líbano ha hecho saltar las alarmas. De hecho, el ministro de Finanzas israelí y líder del ultraderechista Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, ha asegurado que Israel tendrá su "nueva frontera de seguridad" en el río Litani cuando termine la actual ofensiva militar en Líbano.

No obstante, Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.