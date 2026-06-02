Israel anuncia la muerte de un subcomandante de Hamás que participó en el secuestro de cuatro rehenes

Restos y escombros tras un ataque de Israel contra Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado la muerte de Yusef Aish Awad Ramadan, subcomandante de la unidad de élite del brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y quien participó en el secuestro de cuatro rehenes durante los ataques del 7 de octubre de 2023, tras un "ataque selectivo" por parte del Ejército israelí.

"Las fuerzas del Ejército israelí del Comando Sur atacaron ayer lunes en el centro de la Franja de Gaza y mataron al terrorista Yusef Aish Auad Ramchan, subcomandante de la célula terrorista Nujba de Hamás", ha indicado en un comunicado con respecto al ataque, del que ha publicado un vídeo.

Según la autoridad castrense israelí, Ramadan "participó en el secuestro de Hirsch Goldberg Polin, el fallecido Eli-Ha Cohen, Alon Ohel y Or Levi en Migonit" en un cruce del kibutz Reim.

"Durante la guerra y recientemente, el terrorista promovió complots contra las fuerzas del Ejército y los ciudadanos del Estado de Israel, y por tanto, representaba una amenaza inmediata para nuestras fuerzas que operan en la Franja de Gaza", ha indicado.