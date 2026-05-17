Israel anuncia un museo de las Fuerzas Armadas en la antigua sede de la UNRWA en Jerusalén Este

Archivo - Demolición de la sede de la UNRWA en Jeruslén Este (archivo) - Europa Press/Contacto/Chen Junqing - Archivo

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros del Gobierno de Israel ha aprobado este domingo los planes para la construcción de un nuevo museo de las Fuerzas Armadas israelíes en las antiguas dependencias de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este, demolidas por las autoridades israelíes.

En el lugar se levantará además una oficina de reclutamiento. "Es una decisión de soberanía, sionismo y seguridad", ha destacado en un comunicado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. "No hay nada más simbólico ni justo" que levantar instalaciones de defensa "en las ruinas del complejo de la UNRWA", organización a la que acusa de ser "parte de la maquinaria del terrorismo".

"Es un claro mensaje para todos nuestros enemigos: vamos a seguir construyendo, reforzando y profundizando nuestro control de Jerusalén, capital eterna de Israel", ha advertido.

La demolición de la sede de la UNRWA comenzó en enero tras años de varapalos políticos y judiciales de las autoridades israelíes a la agencia de la ONU.

"MUY CERCA" DE MATAR A TODOS LOS "ARQUITECTOS" DEL 7-O

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha destacado este domingo durante el Consejo de Ministros la importancia de la eliminación el sábado del comandante del brazo militar del movimiento islamista palestino Hamás, Izz al Din Haddad, y ha asegurado que están "muy cerca" de su objetivo de matar a todos los responsables en el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023.

"Prometí también que todos y cada uno de los arquitectos de la matanza y de los secuestros serían eliminados, hasta el último de ellos. Y estamos muy cerca de completar también esta misión", ha afirmado Netanyahu en el Consejo de Ministros reunido en el Museo de la Knesset, en la Casa Froumine, con motivo de la celebración del Día de Jerusalén.

El dirigente israelí ha resaltado asimismo el mayor control de la Franja de Gaza logrado con el acuerdo de alto el fuego y la instauración de la denominada Línea Amarilla, una zona del suelo gazatí bajo control absoluto de las Fuerzas Armadas israelíes y ya sin presencia palestina.

"Ahora mismo en Gaza ya no tenemos el 50%, sino el 60%. Tenemos a Hamás en un puño. Tenemos claro cuál es nuestra misión: garantizar que Gaza jamás vuelva a ser una amenaza para Israel y la estamos cumpliendo con la ayuda de nuestros heroicos soldados", ha explicado.

Netanyahu ha informado además de que mantendrá una nueva conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la tarde de este mismo domingo. "Tenemos también bien abiertos los ojos con Irán. Hoy voy a hablar con nuestro amigo, el presidente Trump, como hago cada pocos días", ha relatado.

"Evidentemente voy a escuchar de las impresiones que tiene de su viaje a China y quizás de otras cuestiones. Está claro que hay muchas posibilidades. Estamos preparados para cualquier escenario", ha asegurado.

Por otra parte, Netanyahu ha hablado por teléfono con el cantante Noam Bettan, clasificado segundo en el Festival de Eurovisión celebrado el sábado en Viena a pesar de la polémica por el rechazo de varios países, incluido España, a participar por la presencia de Israel.

"Has logrado algo impresionante. ¡Estamos orgullosos de ti!", ha trasladado Netanyahu a Bettan. "Te has mantenido firme frente a todos esos ataques verbales vacíos (...) y la audiencia, como suele pasar, nos apoyó más que el jurado. Bien hecho", ha agregado.