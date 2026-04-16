Israel aplaude a Zelenski por enmendar el Código Penal para criminalizar el antisemitismo en Ucrania

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar - Katharina Kausche/dpa - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha aplaudido este jueves la promulgación por parte del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de una enmienda del Código Penal ucraniano para contemplar penas de cárcel por actos de antisemitismo.

"La enmienda constituye un paso importante en la lucha contra los crímenes de odio, particularmente el antisemitismo", ha dicho el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, en un mensaje en redes sociales para aplaudir el paso de Zelenski.

El paso implica modificar el artículo 161 del Código Penal de Ucrania para incluir las manifestaciones de antisemitismo a la lista de acciones destinadas a incitar el odio nacional, regional, racial o religioso, humillar el honor nacional o insultar los sentimientos de la población en base a sus creencias religiosas.

Las penas contempladas son multas o restricciones de las libertades durante hasta cinco años o encarcelamiento durante hasta tres años, si bien si hay agravantes las penas de cárcel podrían ser de entre dos y cinco años de cárcel. En caso de ser cometidas por un grupo o causar consecuencias graves, los castigos ascienden a penas de entre cinco y ocho años de prisión.