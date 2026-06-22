Israel avisa de que no se retirará de Líbano y denuncia la "ocupación indirecta" de Irán a través de Hezbolá

Los ataques aéreos israelíes han continuado en todo el sur de Líbano desde la medianoche, con intensos bombardeos dirigidos contra la ciudad de Nabatié. - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han avisado este lunes de que no se retirará militarmente de Líbano, aduciendo la seguridad del norte de Israel, y tras denunciar la "ocupación indirecta" de Irán a través del partido milicia chií Hezbolá.

"Israel respetará el alto el fuego en Líbano mientras no sea violado por Hezbolá. No tenemos ambiciones territoriales en Líbano, pero no nos retiraremos de la zona de seguridad ni expondremos a nuestros ciudadanos a los ataques de Hezbolá ni a una posible invasión", ha indicado el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, tras una llamada con su homólogo de Nueva Zelanda, Winston Peters, centrada en la situación en Oriente Próximo.

Cuando la situación en Líbano amenaza con descarrilar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para un acuerdo definitivo para el final del conflicto, Israel ha recalcado que la soberanía de Líbano "ha sido vulnerada durante décadas y sigue siéndolo hoy" aduciendo la "ocupación indirecta por parte de Irán a través de Hezbolá".

"Tanto para Líbano como para Israel, es de interés que el Estado terrorista de Hezbolá sea desmantelado", ha recalcado Saar, insistiendo en que Israel seguirá con las operaciones militares en suelo libanés contra la milicia chií.

Precisamente los ataques militares y la continua invasión del sur de Líbano por parte de Israel se ha convertido en uno de los principales escollos en las negociaciones entre Washington y Teherán. Irán ha reiterado este lunes que el cese de los ataques en Líbano condiciona los próximos pasos a dar en las negociaciones, insistiendo en que la base de las conversaciones es el "compromiso a cambio de compromiso".