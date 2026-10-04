Israel cierra este lunes los pasos fronterizos a Cisjordania y Gaza por el aniversario del 7 de octubre

Archivo - Paso fronterizo de Kerem Shalom - Mohamed Arafat / Zuma Press / Europa Press

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha ordenado el cierre de los pasos fronterizos hacia la Franja de Gaza y Cisjordania con motivo del aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023. Los pasos estarán cerrados entre el 5 y el 7 de octubre.

La medida de cierre general se aplica por recomendación de las Fuerzas Armadas, aunque no afectará a los ciudadanos israelíes que deseen cruzar los controles instalados en Cisjordania, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

También podrán cruzar los controles los "trabajadores esenciales del sector sanitario" palestinos y otras pesonas que tengan que moverse por "compromisos del Estado con el Tribunal Supremo" israelí. El resto de solicitudes serán gestionadas por el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), dependiente de las Fuerzas Armadas israelíes.

En estos tres días no entrará ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, aunque se seguirá procesando "como de costumbre" la ayuda que vaya llegando al lado gazatí del paso de Kerem Shalom. "El cierre de los pasos en estas fechas no afectará a la situación humanitaria en la Franja de Gaza", ha explicado el COGAT.