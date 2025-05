MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha confirmado este miércoles que sus fuerzas han realizado "disparos de advertencia" contra una delegación de diplomáticos en la ciudad cisjordana de Yenín y ha argumentado que el convoy "se desvió de la ruta" pactada previamente, un incidente que se ha saldado sin víctimas.

The occupation forces opened heavy fire from inside the Jenin refugee camp to intimidate the diplomatic delegation that is conducting a field tour around the camp to witness the extent of the suffering endured by the residents of the area.



قوات الاحتلال تطلق النار بشكل كثيف من… pic.twitter.com/qafjqQP0Sg