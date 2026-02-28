Israel confirma al menos 89 heridos leves desde el comienzo de los contraataques iraníes

El sistema de defensa israelí intercepta un misil iraní sobre Jerusalén, a 28 de febrero de 2026 - Nir Alon / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Emergencias de Israel ha informado de que al menos 89 personas han resultado heridas de carácter leve, la inmensa mayoría mientras escapaban de los, según medios israelíes, más de 200 proyectiles disparados por Irán en represalia al ataque conjunto lanzado por Washington y Tel Aviv contra las instituciones y bases militares iraníes.

Hay tres heridos en estado un poco más grave: un joven de 16 años resultó herido por metralla en Kfar Qasim, un hombre de unos 50 años resultó herido por la onda expansiva de una explosión en Hajajrem, y un hombre de 53 años resultó herido al caer desde una altura tras el impacto de un fragmento de misil en Tirat Carmel.

Las otras 86 personas resultaron heridas al caer al suelo mientras corrían hacia refugios o por "ataques de ansiedad", según el Magen David Adom.