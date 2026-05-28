Israel detiene a cinco palestinos en Cisjordania, incluido uno sospechoso de planear un atentado

Archivo - Soldados de Israel cerca de la valla de separación en los alrededores de la ciudad cisjordana de Yenín - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la detención de cinco personas en una serie de operaciones llevadas a cabo en Cisjordania, incluido un "terrorista" que supuestamente planeaba ejecutar un atentado "en el futuro próximo", sin más detalles sobre posibles objetivos.

Así, ha señalado que las operaciones han tenido lugar "durante los últimos dos días" y ha apuntado que el citado sospechoso fue detenido en la ciudad de Yenín. Asimismo, otro hombre "vinculado a Hamás" fue detenido en la localidad de Tsida, mientras que otros tres sospechosos fueron arrestados en Qalandia y Al Bira.

El Ejército ha apuntado en su comunicado que entre los arrestados en Al Bira figura "un terrorista implicado en la fabricación de explosivos", antes de resaltar que todos los detenidos han sido puestos en manos de las fuerzas de seguridad.

Las operaciones han sido lanzadas en medio del aumento de las incursiones militares y los ataques por parte de colonos en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por Hamás, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.