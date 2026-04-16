Israel eleva a cerca de 7.800 los heridos por la guerra con Irán y la ofensiva contra Líbano

Archivo - Militares de Israel durante unas maniobras de rescate en Kiryat Shmona, cerca de la frontera con Líbano, en abril de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han elevado este jueves a cerca de 7.800 los heridos en el país en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, una cifra que incluye a civiles y militares, sin más detalles.

El Ministerio de Sanidad israelí ha indicado en un comunicado que un total de 7.791 personas han sido hospitalizadas desde el inicio de la ofensiva contra Irán y el posterior conflicto con el partido-milicia chií libanés Hezbolá, desatado el 2 de marzo.

Así, ha manifestado que un total de 83 personas siguen ingresadas, una de las cuales está en estado crítico. Del resto, 15 están en estado grave, 26 en estado moderado y 41 en estado leve, sin pronunciarse sobre las causas de las heridas sufridas por estas personas.

La cartera indicó el 9 de abril, un día después de que entrara en vigor un alto el fuego de dos semanas con Irán, que la cifra de heridos era de 7.451, por lo que se entiende que el cambio en los datos deriva de la última semana de enfrentamientos con Hezbolá, si bien Israel no ha dado especificaciones.

El conflicto estalló el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva sorpresa contra Irán en medio de unas negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear --como ya pasara en junio de 2025--.

Estados Unidos e Irán están ahora sumidos en unos contactos mediados por Pakistán para intentar fijar una segunda ronda de contactos, después de que la celebrada el sábado en Islamabad se saldara sin un acuerdo para poner fin al conflicto. El alto el fuego actual, que por ahora no ha sido prorrogado, expiraría el 21 de abril.

Por su parte, Israel mantiene su ofensiva e invasión de Líbano, en medio de las conversaciones iniciadas entre ambas partes y las exigencias de Irán de que el país sea incluido en el alto el fuego, tal y como indicó Pakistán en su anuncio inicial --si bien tanto Israel como Estados Unidos dijeron posteriormente que el acuerdo no afectaba a territorio libanés--.