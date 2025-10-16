Israel entrega los cadáveres de otros 30 palestinos muertos durante su ofensiva contra la Franja de Gaza

Vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) esperan para trasladar a la Franja de Gaza los cadáveres de decenas de palestinos retenidos por Israel, en el marco del acuerdo entre el Gobierno israelí y Hamás (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Las autoridades gazatíes identifican cuatro de los 120 cuerpos recibidos y denuncian que algunos "muestran signos de tortura"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han entregado este jueves los cadáveres de otros 30 palestinos muertos durante su ofensiva contra la Franja de Gaza y que retenía desde entonces, en el marco del acuerdo alcanzado la semana pasada con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para la aplicación de la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para en enclave costero.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que los cuerpos de los "mártires" han sido entregados durante las últimas horas, lo que eleva a 120 el total de cadáveres entregados por Israel, cuatro de los cuales han sido ya identificados, tras lo que sus familias han sido notificadas.

"Los equipos médicos siguen manipulando los cuerpos en línea con los procedimientos y protocolos médicos aprobados para finalizar los exámenes, la documentación y su entrega a las familias", ha dicho, antes de denunciar que "algunos de los cadáveres muestran signos de torturas, palizas, estaban esposados o con los ojos vendados".

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes que aún mantenía retenidos en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. Desde entonces, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de nueve de los 28 fallecidos, con discrepancias sobre la identidad de una décima persona.

No obstante, la milicia palestina ha afirmado que ya ha devuelto los cadáveres de los rehenes fallecidos a los que ha tenido acceso y ha avisado de que la recuperación de los restantes requiere de un "equipo especializado" para extraerlos de entre los escombros. De hecho, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que ha dejado hasta la fecha más de 67.900 muertos y 170.000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días