Israel exige a Polonia tomar medidas contra un diputado por portar una bandera israelí con una esvástica

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Israel en Varsovia, la capital de Polonia, ha exigido este miércoles a las autoridades polacas "tomar medidas" contra un diputado por portar una bandera israelí en la que aparecía dibujada una esvástica durante un discurso ante el hemiciclo, un acto que las autoridades israelíes consideran una "mancha moral".

"Condenamos en los términos más enérgicos el horror antisemita cometido hoy en el Parlamento polaco por el diputado (Konrad) Berkowicz", ha indicado la legación diplomática en un comunicado en el que ha pedido a las autoridades polacas a "actuar de inmediato para hacer frente a esta vergüenza y eliminar esta mancha moral".

Así se ha referido a las acciones de Berkowicz, diputado de la coalición nacionalista y euroescéptica Confederación de Libertad e Independencia, que tuvieron lugar el martes coincidiendo con el Día del Recuerdo del Holocausto en Israel. "Un político profanó la bandera israelí y comparó el símbolo judío y el Estado judío con los nazis, en lugar de solidarizarse con las víctimas del Holocausto", ha lamentado la Embajada.

"Mientras los supervivientes del Holocausto marchan hoy en Auschwitz, este vil acto antijudío resulta especialmente repugnante. El apoyo de otros políticos a este acto no hace más que agravar la vergüenza", recoge el texto.

Por su parte, Berkowicz ha asegurado que las autoridades de Israel están comiendo un genocidio contra el pueblo palestino, unos actos que ha condenado. "Condenamos lo que están haciendo en la Franja de Gaza, en Líbano y en Irán", ha matizado en redes sociales, al defender sus actos.

Mientras, el Gobierno de Polonia ha marcado distancia con lo sucedido y se ha desvinculado de dicho comportamiento. "Condenamos en los términos más enérgicos el uso por parte del diputado Konrad Berkowicz del símbolo de la esvástica, inscrito en la bandera del Estado de Israel", ha matizado el Ministerio de Exteriores polaco en un comunicado.