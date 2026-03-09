Israel expande su incursión militar en el sur de Líbano en el marco de su campaña de bombardeos contra el país

Daños materiales tras varios bombardeos del Ejército de Israel contra Meidun, en Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Taher Abu Hamdan

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes una expansión de su incursión militar en el sur de Líbano, en el marco de su campaña de bombardeos contra el país desde hace cerca de una semana, en lo que describe como acciones contra el partido-milicia chií Hezbolá, en el marco del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así, ha afirmado a través de un comunicado que tropas de la 7ª Brigada Blindada, bajo la 36ª División, ha lanzado una operación "selectiva" en el sur de Líbano para "eliminar terroristas y destruir infraestructura de la organización terrorista de Hezbolá". "Antes de la entrada de las fuerzas, se abrió fuego masivo y numerosos objetivos terroristas en la zona fueron atacados desde el aire y desde tierra", ha agregado.

"Esta acción es parte del esfuerzo por establecer un frente de defensa avanzada que creará una capa adicional de seguridad para los residentes en el norte (de Israel)", ha subrayado, antes de resaltar que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirán actuando con fuerza contra la organización terrorista Hezbolá, que ha decidido sumarse a la campaña y operar bajo los auspicios del régimen iraní, y no permitirán que se cause daño a los ciudadanos del Estado de Israel".

Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 400 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.