Israel inaugura su nueva Embajada en Fiyi en pleno refuerzo de las relaciones bilaterales

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, durante un acto en Tel Aviv en marzo de 2026 (archivo) - Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha inaugurado este martes la nueva Embajada israelí en Fiyi, cerca de tres décadas después del cierre de la anterior y en medio del estrechamiento de relaciones con el país oceánico, que en septiembre de 2025 abrió en Jerusalén su legación en Israel.

Saar ha mantenido una reunión con el presidente de Fiyi, Ratu Naiqama Lalabalavu, ante quien ha ensalzado la "alianza natural entre creyentes, basada en una profunda fe y raíces bíblicas". "Mi política exterior: Invertimos en amigos, y Fiyi es un verdadero amigo de Israel. Esperamos recibir pronto al presidente en Jerusalén", ha dicho.

Asimismo, durante su encuentro con el primer ministro de Fiyi, Sitiveni Rabuka, el jefe de la legación israelí ha mostrado su satisfacción por la apertura de la legación en el país, "solo nueve meses de que él abriera la Embajada de Fiyi en Jerusalén", según un mensaje publicado en su cuenta en redes sociales.

"El primer ministro de Fiyi es un querido amigo de Israel y el pueblo judío, además de un líder visionario", ha destacado. "Nuestra decisión mutua de elevar las relaciones refleja un compromiso con el refuerzo de nuestra amistad para las generaciones futuras", ha apostillado Saar.

La decisión de Fiyi de abrir en Jerusalén su Embajada en Israel fue duramente criticada por el Gobierno de Palestina, que destacó que este paso suponía "un ataque" al pueblo palestino y a sus "derechos justos y legítimos", así como "como "una flagrante violación del Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas".

La apertura de embajadas en Jerusalén es motivo de crítica por parte de la Autoridad Palestina y el resto de grupos palestinos, ya que Jerusalén Este se encuentra ocupada desde la Guerra de los Seis Días de 1967. Es, de hecho, en la parte occidental de la ciudad donde Israel tiene la sede del Parlamento, el Tribunal Supremo y varios ministerios.

A pesar de que Israel considera a la ciudad como su capital unificada, la comunidad internacional --con contadas excepciones, incluido Estados Unidos-- no lo hace y la solución de dos Estados contempla un Estado palestino en las fronteras de 1967 con Jerusalén como capital compartida entre ambos países.