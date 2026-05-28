Israel lanza una oleada de bombardeos contra Tiro, en el sur de Líbano, tras ordenar su evacuación

Archivo - Un hombre camina por una calle de Tiro, en Líbano, tras un ataque ejecutado por el Ejército de Israel en noviembre de 2024 (archivo) - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha lanzado este jueves una oleada de bombardeos contra la ciudad libanesa de Tiro, en la que residen cerca de 200.000 personas y que está declarada patrimonio de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), después de reclamar el miércoles su total evacuación.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han empezado a atacar infraestructura de Hezbolá en Tiro", ha dicho el Ejército en un breve comunicado, con informaciones sobre al menos dos muertos en un bombardeo contra una motocicleta que circulaba por la ciudad, sin que por ahora haya más detalles.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha reiterado durante la madrugada la orden de evacuación para los residentes de Tiro y ha afirmado que "ante las violaciones por parte de Hezbolá del acuerdo de alto el fuego, las FDI se ven forzadas a actuar con firmeza contra ellos".

Asimismo, ha publicado mapas con varios edificios marcados en rojo y ha reclamado a sus residentes que se alejen de ellos, argumentando que "son usados por la organización terrorista Hezbolá" y de cara a ataques aéreos contra estas estructuras.

Adrai ha emitido además otra orden de evacuación para los residentes en Zuq al Mufdi, específicamente contra los habitantes de dos edificios en la zona. "Por su sguridad, deben evacuar inmediatamente y trasladarse al norte del río Zahrani", ha zanjado.

El río Zahrani desemboca al sur de la ciudad de Sidón y, por lo tanto, fluye al norte del río Litani, por lo que la citada orden afecta a zonas aún más amplias de las que Israel exige que sean garantizadas como libres de la presencia de Hezbolá, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró el martes que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.200 personas desde principios de marzo, a pesar del alto el fuego y las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.