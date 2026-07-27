Israel libera a 60 presos palestinos hacia Gaza como parte del acuerdo

Presos palestinos liberados hacia la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Medios de los Prisioneros ha anunciado que 60 detenidos palestinos han sido liberados por las autoridades israelíes a través del cruce fronterizo de Kerem Abu Salem hacia el Complejo Médico Naser en Jan Yunis, en la Franja de Gaza, como parte del acuerdo firmado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Con la llegada de este grupo, la cifra total de presos y detenidos que han arribado a la Franja de Gaza desde la conclusión de todas las fases del acuerdo ha ascendido a 612 personas liberadas", ha indicado la organización palestina de Derechos Humanos en un comunicado en el que ha detallado los nombres de los excarcelados.

Los presos han sido liberados en su mayoría de la prisión de Ofer y --tras ser trasladados al enclave palestino con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)-- han podido reunirse con sus seres queridos, quienes han confirmado que el estado de salud de varios de los liberados es delicado y requieren atención médica.

Esta excarcelación sería la más numerosa desde el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y las milicias palestinas en octubre de 2025, que forma parte del plan de 20 puntos auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a las hostilidades en el enclave.