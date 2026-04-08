Israel muestra su respaldo al cese al fuego anunciado por EEUU pero advierte que "no incluye" a Líbano

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha mostrado su respaldo a la decisión anunciada la noche de este martes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender los ataques contra Irán por dos semanas, aunque ha precisado que este alto el fuego "no incluye" a Líbano, país en el cual el Ejército israelí perpetra ataques desde el pasado 2 de marzo a raíz de la ofensiva lanzada de la mano de Washington contra Teherán días antes.

"Israel respalda la decisión del presidente Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, siempre y cuando Irán abra inmediatamente el estrecho (de Ormuz) y ponga fin a todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región", ha expresado la oficina del primer ministro israelí en un comunicado difundido durante la madrugada de este miércoles, en el cual ha advertido que "el alto el fuego de dos semanas no incluye a Líbano".

Estas declaraciones de Netanyahu difieren de las palabras del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha remarcado que este alto el fuego es de carácter "inmediato" para "todo el territorio", inclusive Líbano y otros lugares.

A renglón seguido, el líder israelí ha subrayado que su país apoya los "esfuerzos" de EEUU "para garantizar que Irán deje de suponer una amenaza nuclear, de misiles y terrorista para Estados Unidos, Israel, los vecinos árabes de Irán y el mundo".

Del mismo modo, la oficina presidencial ha anotado que Washington ha comunicado a Israel que "se compromete a alcanzar estos objetivos, compartidos por Estados Unidos, Israel y los aliados regionales de Israel, en las próximas negociaciones".

Por cuenta de las oleadas de ataques perpetrados contra Líbano ya son más de 1.500 las personas que han perdido la vida, así como más de 4.800 las heridas en esa misma coyuntura, de acuerdo con el último balance dado a conocer este martes por las autoridades libanesas.