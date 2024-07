Israel rechaza el "ridículo negacionismo" de Hezbolá y amenaza con consecuencias

Archivo - El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant - Shachar Yurman/Defense Ministry/ DPA - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha rechazado este domingo el "ridículo negacionismo" de Hezbolá sobre su implicación en el ataque del sábado en Majdal Shams en el que murieron doce civiles y ha asegurado que habra consecuencias.

"Hezbolá no va a salir sin castigo por este incidente a pesar de su ridículo negacionismo", ha afirmado Gallant tras visitar la sede del Mando Norte de las Fuerzas Armadas israelíes, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

"He visitado el Mando Norte para ver los planes de respuesta. Es Hezbolá, un títere de Irán en la región", ha reiterado el máximo responsable del Ministerio de Defensa israelí. Hezbolá "tendrán consecuencias y pagará un alto precio por sus acciones", ha subrayado Gallant.

Doce civiles drusos israelíes, la mayoría menores de edad, murieron el domingo en Majdal Shams, en los Altos del Golán sirios ocupados por Israel, por el impacto de lo que según Israel era un cohete iraní lanzado por Hezbolá desde Líbano. Hezbolá sin embargo niega cualquier implicación y atribuye lo ocurrido a un proyectil antiaéreo de intercepción israelí.