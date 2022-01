Israel suma más de 40.000 casos de coronavirus en un día tras decir que podría suspender los tratamientos no esenciales

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han confirmado este viernes más de 40.000 casos de coronavirus durante el último día, la segunda cifra más alta hasta la fecha, mientras que el total de pacientes en estado grave ha superado el umbral de los 300 en el país.

El Ministerio de Sanidad israelí ha señalado a través de su página web que durante el último día se han registrado 40.430 positivos, lo que eleva el total a los 1.713.563, con 8.293 muertos a causa de la COVID-19.

La cifra se enmarca en un repunte de los casos durante los últimos días que llevó al país a sumar el miércoles por primera vez más de 40.000 casos en 24 horas. El máximo fue fijado el jueves, cuando fueron notificados más de 48.000 contagios.

Asimismo, el Ministerio ha manifestado que en estos momentos hay 250.355 casos activos en el país, incluidos 306 pacientes en estado grave, entre ellos 86 en estado crítico y doce conectados a respiradores a causa de la COVID-19.

Por otra parte, ha apuntado que 6.665.249 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, de las cuales 6.006.927 cuentan con la pauta completa y 4.381.906 han recibido una tercera dosis y 506.022 una cuarta dosis de refuerzo.

El jefe de la respuesta ante la pandemia en Israel, Salman Zarka, afirmó el jueves que los tratamientos médicos no esenciales podrían tener que ser suspendidos temporalmente a causa del aumento de la presión por parte de la pandemia y el incremento de los trabajadores sanitarios contagiados.

Así, reconoció que el repunte de las cifras, achacado principalmente a la variante ómicron, "supone inmensos desafíos a la hora de preservar los servicios esenciales", por lo que se está considerando "minimizar los tratamientos no esenciales", según recogió el diario 'The Times of Israel'.

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, señaló el domingo que entre dos y cuatro millones de israelíes podrían contagiarse de COVID-19 durante esta ola, antes de pedir a la población que tenga paciencia y entienda las medidas de las autoridades.