Italia alerta de un posible recrudecimiento de la guerra en Irán y lamenta que "carece de precedentes en décadas"

Archivo - El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto - -/EU Council/dpa - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, ha alertado este martes de un posible recrudecimiento de la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, en medio del ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar ataques masivos si Teherán no acepta una tregua que incluya la reapertura del paso de Ormuz, y ha lamentado que la guerra "carece de precedentes durante las últimas décadas".

Crosetto, que ha afirmado que se trata de la "crisis más dura" en años, ha afirmado que "no se ha aprendido nada de Hiroshima" durante la Segunda Guerra Mundial, y ha advertido de que la situación "puede empeorar". "En cuestión de un mes, gran parte de todo esto puede detenerse. El riesgo que se corre es la locura", ha apuntado durante una entrevista con el diario italiano 'Corriere della Sera'.

"Me da miedo que lo que ya es trágico acabe siendo aún peor", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que "se están solapando varias crisis, que refuerzan unas sobre otras". "Sé que la humanidad nos ha mostrado que la locura no tiene límites. Hay que tener en cuenta que fueron seres humanos como nosotros los que decidieron que bombardear Hiroshima y Nagasaki era aceptable para poner fin al conflicto", ha esgrimido.

"Desafortunadamente, seguimos teniendo armas nucleares, y los que no las tienen buscan tenerlas. No hemos aprendido nada", ha explicado.

En este sentido, el titular de Defensa italiano ha aseverado que "lo que se está experimentando es un conflicto en el que todas las acciones requieren una reacción al más alto nivel". "Trump es el líder de una nación soberana, y desde fuera nadie pueden influir en él", ha añadido.

NADIE CONTRADICE A TRUMP

Es por ello que ha instado a "tener colaboradores más valientes". "Uno de los problemas de esta Presidencia es que nadie se atreve a contradecir a su líder. (...) Habría sido útil una menor superficialidad en cuanto a los tiempos y los métodos", ha aclarado.

"Europa hace lo que puede, pero no significa que vaya a tener éxito. Mientras tanto, cada uno debe hacer lo que esté en su mano. Creo que Italia ha tomado medidas importantes y serias cuando dice que no apoya esta guerra, y ha tratado de limitar los daños el máximo posible", ha indicado.

Sobre la salida de Estados Unidos de la OTAN, ha asegurado que el presidente estadounidense, Donald Trump, no puede "simplemente abandonarla". "Necesita una votación a favor en el Congreso, pero dudo que voten a favor de la retirada". "En vez de eso, podría decidir retirar las tropas de Europa, y eso nos haría más débiles, menos defendibles. Ahora mismo, no somos capaces de reaccionar de forma conjunta para reemplazarlas", ha apuntado.