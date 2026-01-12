Italia confirma la liberación de otros dos italianos en Venezuela y habla de "señal contundente" de Rodríguez

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani (archivo) - Europa Press/Contacto/Mauro Scrobogna

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Italia han confirmado este lunes la liberación de otros dos ciudadanos italianos que se encontraban detenidos en Venezuela y han asegurado que se trata de "una señal contundente" por parte de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, en el marco de la excarcelación de presos anunciada la semana pasada.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha afirmado que los dos liberados, Alberto Trentini y Mario Burlò, se encuentran ya en la Embajada de Italia en Caracas, antes de agregar que la primera ministra, Giorgia Meloni, ha seguido el caso "en primera persona".

"Hablé con nuestros dos compatriotas, quienes se encuentran en buen estado. Pronto regresarán a Italia", ha manifestado en un mensaje en redes sociales que Roma "agradece enormemente" a Caracas la liberación de estas dos personas.

La propia Meloni confirmó el viernes la liberación de otros dos italianos que estaban encarcelados en Venezuela y dijo que esperaba "nuevos pasos en esta dirección", después de que Rodríguez asumiera el cargo tras el ataque perpetrado el 3 de enero por Estados Unidos contra el país, que se saldó con la captura del mandatario, Nicolás Maduro.

Los dos liberados la semana pasada son Luigi Gasperin, un empresario de 77 años, y Biagio Pilieri, un periodista y político de 60 años y con doble nacionalidad. Ambos fueron detenidos en 2024 tras sumarse a las protestas contra el Gobierno de Maduro, según informaciones del diario italiano 'L'Espresso'.