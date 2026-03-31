Italia defiende que actuó de acuerdo al tratado de uso de las bases al negar a EEUU el aterrizaje en Sigonella

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni - Europa Press/Contacto/Cristiano Minichiello

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno italiano de la primera ministra, Giorgia Meloni, ha defendido que actuó de acuerdo al tratado con Estados Unidos que regula el uso de las bases militares, cuando bloqueó el aterrizaje de varios bombardeos estadounidenses en la base de Sigonella, en Sicilia, en el marco de la guerra contra Irán, al no contar con las autorizaciones correspondientes y no cumplir con las directrices del acuerdo bilateral.

"Italia actúa en pleno cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes y de las directrices del gobierno expresadas en el Parlamento. La postura del gobierno es clara, coherente y ya ha sido comunicada íntegramente al Parlamento, sin modificaciones", ha indicado la Presidencia del Consejo de Ministros en un comunicado.

Asimismo, el Ejecutivo italiano ha negado que haya "fricciones con los socios internacionales". "Las relaciones con Estados Unidos, en particular, son sólidas y se basan en una cooperación plena y leal", ha dicho, aludiendo además a que cada solicitud de vuelo "se examina minuciosamente caso por caso".

"El Gobierno seguirá actuando dentro del marco de los tratados vigentes, respetando la voluntad del Gobierno y del Parlamento, al tiempo que garantiza la fiabilidad internacional y la plena protección del interés nacional", ha apuntado.

Por su parte, el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, ha aclarado en un mensaje publicado en redes sociales que los "acuerdos internacionales regulan y distinguen claramente entre lo que requiere una autorización específica del Gobierno" y "lo que se considera técnicamente autorizado porque está incluido en los acuerdos".

"Alguien está intentando transmitir el mensaje de que Italia ha decidido suspender el uso de las bases por parte de las fuerzas estadounidenses. Esto es simplemente falso, porque las bases están activas, en uso, y nada ha cambiado", ha argumentado.

El titular de Defensa ha precisado, en línea con la Presidencia del Consejo de Ministros, que "no existe ningún enfriamiento ni tensión con Estados Unidos". "Ellos conocen las normas que han regido su presencia en Italia desde 1954 tan bien como nosotros", ha recalcado.

El diario 'Corriere della Sera' reveló que Italia negó a Estados Unidos el pasado viernes el acceso a la base de Sigonella después de que el jefe del Estado Mayor, Luciano Portolano, informara al ministro de que Washington no había solicitado autorización ni consultado esta decisión con la cúpula militar italiana.

El plan de vuelo de los bombarderos estadounidenses que pretendían aterrizar en Sigonella --en una parada técnica para después partir hacia Oriente Próximo-- se comunicó, de hecho, mientras los aviones ya estaban en pleno vuelo. Las comprobaciones revelaron que no se trataba de vuelos regulares ni logísticos y que, por lo tanto, no estaban contempladas en el tratado estadounidense-italiano.