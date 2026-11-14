Italia multa a Meta con 805 millones por acceder a fotos, vídeos y metadatos almacenados en teléfonos móviles

Archivo - Logotipo de Meta delante de una bandera italiana (archivo) - Avishek Das / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Italiana de Protección de Datos ha multado a la empresa estadounidense Meta Platforms Ireland Limited con 805 millones de euros por el acceso no autorizado a través de la aplicación para Android de Facebook a fotografías, vídeos y metadatos relacionados almacenados en los teléfonos de usuarios italianos sin obtener su consentimiento específico ni informarles adecuadamente.

La medida se refiere a la función "Obtén sugerencias de tu galería al navegar por Facebook" disponible desde 2023 y que sugiere fotos y videos de la galería del teléfono para su posible publicación en la red social.

La investigación se inició en julio de 2025 a raíz de un informe del Centro de Protección al Consumidor de Bolzano, basado en un análisis técnico realizado por la Autoridad.

Las investigaciones, explica la Autoridad, revelaron que el acceso a la galería se solicita con una única autorización, válida para toda la aplicación y para múltiples funciones con diferentes necesidades, y que va precedida de una advertencia genérica denominada "habilitar otras funciones" que impide al usuario comprender que también está autorizando las sugerencias de la galería. Además, la función estaba configurada como activa por defecto.

Si se concede en su totalidad, dicha autorización permite a la aplicación leer todo el archivo fotográfico del dispositivo, generalmente de forma permanente, sin que el usuario ni la Autoridad puedan verificar qué información se está utilizando realmente.

La Autoridad explica que con ello se infringe el Artículo 122 del Código de Privacidad que aplica la directiva europea sobre privacidad electrónica y protege el teléfono inteligente como parte de la esfera privada del individuo.

Por lo tanto, cualquier acceso a información del teléfono requiere el consentimiento libre e informado, independientemente de la transmisión de datos o la existencia de daños. La Autoridad también ha rechazado la objeción de la empresa por falta de jurisdicción alegando que tiene su sede en Irlanda.

"En un plazo de 60 días Meta deberá solicitar el consentimiento mediante una petición separada y específica para la función y explicar claramente a los usuarios para qué sirve, qué implica el acceso a la galería y cómo desactivarla", plantea el dictamen.

Asimismo, deberá mantener la función desactivada por defecto, incluso para aquellos que ya hayan otorgado autorización, y una vez transcurrido el plazo, la función no podrá activarse para los usuarios que no hayan dado un consentimiento válido.

Para establecer el importe de la multa el organismo ha argumentado el elevado número de personas afectadas --unos 20 millones de usuarios de Android en Italia--; la duración de la infracción, aún en activo para quienes no han actualizado la aplicación y para aquellos que ya han otorgado autorización al sistema; una disposición previa de 2019 contra la empresa y la escasa cooperación prestada durante la investigación.

Como atenuantes contempla los cambios introducidos después del informe, aunque se consideraron tardíos y limitados a quienes actualizan la aplicación. El importe es igual a aproximadamente El 0,47% de la facturación global del grupo.

"Discrepamos rotundamente con la valoración de los hechos y con la aplicación de la legislación por parte del Garante y creemos que el importe de la multa es desproporcionado", ha argumentado un portavoz de Meta.

"Se trata de una función sencilla, que permite a los usuarios publicar fotos y vídeos en Facebook. Los usuarios deben otorgar permiso en su dispositivo para que la función esté activa y pueden modificar este permiso en cualquier momento en la configuración. Tenemos intención de presentar una apelación", ha añadido.