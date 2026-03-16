Jamenei nombra al exministro y exjefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai como su nuevo asesor militar

Un ciudadano con una imagen del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, entre sus manos - Saeid Zareian/dpa

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha nombrado a Mohsen Rezai, exjefe de la Guardia Revolucionaria iraní, como su nuevo asesor militar, en medio de la escalada del conflicto regional tras más de dos semanas desde que Estados Unidos e Israel lanzaran su ofensiva conjunta contra el país asiático.

Así lo recoge la agencia de noticias iraní Mehr, sin dar más detalles salvo que la decisión es una "orden" de Jamenei, nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes en sustitución de su padre, Alí Jamenei, muerto en el ataque sorpresa contra Teherán el pasado 28 de febrero.

Rezai, de 71 años, se ha desempeñado como vicepresidente de Asuntos Económicos durante el mandato del expresidente Ebrahim Raisi (2021-2024) y dirigió el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán durante más de una década (1981-1997).

Sobre él pesa una orden de captura internacional por su supuesta participación en la planificación del atentado ejecutado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que se saldó con 85 muertos y cientos de heridos.