Japón aprueba un plan de emergencia para frenar los ciberataques sufridos contra empresas e instituciones del país

Archivo - La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi - Kyle Mazza - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pr

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Japón ha aprobado este viernes un paquete de medidas de emergencia para frenar la reciente oleada de ciberataques y filtraciones de datos masivos que ha golpeado a empresas e instituciones estatales del país.

Entre las medidas anunciadas por el gabinete de la primera ministra, Sanae Takaichi, se encuentra la promoción del uso de la Inteligencia Artificial para identificar las vulnerabilidades de los sistemas informáticos y la creación de varios equipos de expertos altamente cualificados para responder a los ataques.

"A la luz de la grave situación actual de los ciberataques, se ha elaborado un paquete de medidas de emergencia que recoge las medidas que deben aplicarse con carácter urgente", ha anunciado Takaichi en una publicación en sus redes sociales.

Según la primera ministra, el plan de emergencia se articula en cuatro ejes fundamentales: la aplicación "rigurosa" de la IA, el refuerzo de los sistemas de análisis e investigación de ciberamenazas, la adopción "estratégica" de medidas de seguridad digital y el "fortalecimiento" del apoyo a las víctimas y a la prevención de daños.

Así las cosas, Takaichi encomendó la semana pasada a su Gabinete la preparación de este paquete de medidas tras una serie de filtraciones masivas de datos por ciberataques, entre ellas el ataque con chantaje que sufrió el proveedor de servicios de internet GMO Internet Group, por lo que Tokio tuvo que intervenir con un rescate.

"Como Gobierno, a través de la ejecución rápida y eficaz del paquete de medidas de emergencia, nos comprometemos a mejorar la resiliencia cibernética y a disipar la inquietud de la ciudadanía", ha asegurado la mandataria japonesa.

Asimismo, el Gabinete ha anunciado la creación de una unidad de respuesta rápida --integrada por especialistas de los sectores público y privado-- que se desplazará a las compañías afectadas por incidentes de ciberseguridad para coordinar la contención inicial, al tiempo que un equipo independiente asesorará de forma preventiva a las entidades expuestas. En paralelo, Tokio ha aprobado una partida de 10.000 millones de yenes (unos 60 millones de euros) procedentes del fondo de reserva presupuestario para fortalecer la infraestructura de ciberdefensa del país.

Respecto al ataque contra el proveedor GMO, la investigación interna señala a un grupo de 'hackers' vinculados al Gobierno de Corea del Norte como presuntos autores de la intrusión detectada hace un mes, según fuentes citadas por la agencia oficial Kyodo News a partir del análisis del código malicioso y la huella digital hallada en las redes.

"En este mismo instante se están produciendo sucesivos casos de acceso no autorizado y fugas de información, lo que está teniendo un gran impacto en la vida de los ciudadanos y en la actividad empresarial. Movilizaremos todos los recursos del Gobierno para mejorar la capacidad de respuesta de todo el país", ha concluido.