Japón realiza una nueva ronda de descarga de agua tratada al mar de la central nuclear de Fukushima

Archivo - Imagen de archivo de la central nuclear de Fukushima. - ZHANG XIAOYU / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa que gestiona la accidentada central nuclear de Fukushima, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), ha puesto en marcha este lunes una nueva ronda de descarga al mar de agua tratada, la segunda en lo que va de año y que supondrá la liberación de otras 7.800 toneladas.

La planta liberará este agua tratada a través de un túnel subterráneo a un kilómetro de la costa de la prefectura de Fukushima, situada en el noreste del país y que sufrió un grave accidente nuclear en 2011, en un plazo de 19 días, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Jiji Press.

El proceso de liberación de estas sustancias, que se encuentran diluidas, comenzó en agosto de 2023 y se trata de la vigésima ronda. TEPCO ha indicado que el objetivo es liberar 62.400 toneladas en un total de ocho rondas a lo largo de este año fiscal, que comenzó en abril.

La empresa sostiene que no se han detectado anomalías en el marco de estos procedimientos tras analizar el agua circundante a las zonas de los vertidos y ha aclarado que las concentraciones de tritio en productos de pesca y aguas circundantes es muy inferior a los límites nacionales de seguridad.

Aunque ha descartado inconvenientes a lo largo del proceso, varios trabajadores tuvieron que ser hospitalizados temporalmente en 2024 tras verse expuestos directamente a líquidos que contenían sustancias radiactivas.

Antes de verter el agua tratada al mar, el operador de la central la diluye para reducir los niveles de tritio a aproximadamente una séptima parte del nivel orientativo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua potable. La situación ha llevado a decenas de residentes de la zona a salir a la calle de forma periódica para protestar contra el vertido y expresar su preocupación por posibles fugas.