Japón respalda los esfuerzos de Arabia Saudí para rebajar la crisis en Oriente Próximo

Archivo - El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, durante un acto político en Tokio. - Europa Press/Contacto/POOL - Archivo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, ha respaldado los esfuerzos de Arabia Saudí para rebajar la crisis en Oriente Próximo, insistiendo en la resolución diplomática de la guerra y en el papel de Riad para garantizar el suministro de energía.

En una llamada con su contraparte saudí, Faisal bin Farhan, el titular de Exteriores ha alabado los esfuerzos personales del ministro saudí para una resolución diplomática de la crisis y reivindicado los "máximos esfuerzos" de Riad para garantizar el suministro de energía al mercado, a pesar del cierre de facto del estrecho de Ormuz.

"Japón continuará sus esfuerzos diplomáticos para lograr una pronta desescalada de la situación y desea cooperar aún más con Arabia Saudí", ha indicado el Ministerio de Exteriores de Japón en un comunicado.

Ha afirmado que trabajarán estrechamente juntos para lograr una pronta desescalada de la situación, insistiendo en la importancia de garantizar la seguridad de navegación en pasos estratégicos como el de Ormuz y o el estrecho de Bab el Mandeb.

Ante la oleada de ataques iraníes contra los países vecinos, en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel, el ministro nipón ha expresado su pesar por los crecientes daños en Arabia Saudí por los ataques lanzados desde Teherán.