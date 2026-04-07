El jefe del aparato judicial de Irán pide "acelerar los procesos" contra "agentes enemigos"

Archivo - El jefe del aparato judicial de Irán, Golamhosein Mohseni Ejei (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jefe del aparato judicial de Irán, Golamhosein Mohseni Ejei, ha reclamado nuevamente este martes "acelerar los procesos judiciales" abiertos contra "agentes enemigos", incluidas las emisiones de condenas de muerte y confiscaciones de propiedades contra aquellos que sean declarados culpables, en medio de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

"Es necesario acelerar el proceso en los casos en los que haya que emitir confiscaciones de propiedades y penas de muerte contra agentes enemigos", ha dicho Ejei, quien ha reclamado "más sentencias" contra "las manos del enemigo" ante "una guerra total con un gran nivel de violencia y malicia" contra Irán, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Ejei ha solicitado en varias ocasiones duras condenas contra los responsables de actividades de espionaje y apoyo a Estados Unidos e Israel en plena ofensiva, lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

La oleada de ataques aéreos por parte de las fuerzas israelíes y estadounidenses ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares, en un conflicto que está teniendo además un gran impacto sobre la economía mundial.