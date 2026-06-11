El jefe de DDHH de la ONU denuncia la "instrumentalización" de ataques en Reino Unido para "incitar al odio"

Agente de policía inspeccionando coches y edificios calcinados en la zona de Templemore tras las protestas violentas por el apuñalamiento de un hombre de Belfast Norte. - Europa Press/Contacto/Lab Mo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha denunciado este jueves la "instrumentalización" de los ataques registrados en Reino Unido por atacantes extranjeros para "incitar al odio y la violencia" contra etnias minoritarias.

"Estoy consternado por la violencia que ha estallado en distintas partes de Reino Unido en los últimos días, tras un brutal ataque en Belfast el lunes y la difusión de imágenes de cámara corporal relacionadas con el ataque ocurrido en Southampton en diciembre de 2025", ha indicado Turk sobre los ataques registrados, después de la indignación generada por el intento de decapitación en Belfast por parte de un hombre sudanés de 30 años este lunes, episodio que ha provocado protestas racistas que han acabado con importantes disturbios las dos últimas noches.

El responsable de la oficina de Derechos Humanos de la ONU expresa su "profunda solidaridad con todas las víctimas, así como con sus familias y comunidades" e insiste en que resulta "fundamental" la rendición de cuentas.

En todo caso, denuncia que tras estos ataques que han sacudido a la opinión pública hay "diversos actores" que "han instrumentalizado estos ataques y han promovido discursos divisivos contra comunidades basadas en la raza y la etnia para incitar al odio y la violencia".

"La búsqueda de chivos expiatorios y la deshumanización son totalmente inaceptables. La violencia contra las personas, la quema de viviendas, los daños a la propiedad y la intimidación dirigida contra estos grupos son deplorables", ha condenado.

En este sentido, Turk apunta a la responsabilidad de "políticos y líderes" para "abstenerse de promover discursos que aviven las tensiones o estigmaticen a las comunidades". "Los proveedores de plataformas de redes sociales también deben tomarse en serio sus propias responsabilidades en materia de Derechos Humanos respecto al discurso de odio y la incitación a la violencia", ha incidido.

Los incidentes racistas han surgido tras el ataque con arma blanca de un hombre sudanés de 30 años, identificado como Hadi Alodid, que atacó a Steven Ogilvy, británico de unos 40 años y trabajador del servicio público de salud (NHS), el pasado lunes en una violenta agresión cuya grabación se ha convertido en un video viral en Reino Unido que ha generado una indignación generalizada.

Este caso se suma al del joven británico-polaco Henry Nowak que murió en diciembre de 2025 tras ser apuñalado con un cuchillo shastar --un tipo de arma utilizada en ceremonias sij-- por Vickrum Digwa, quien ha sido condenado a cadena perpetua por el caso. El caso saltó a la palestra después de que se publicara el vídeo de una cámara policial en el que se ve a la víctima esposado y agonizando en el suelo tras el altercado, horas antes de fallecer por las heridas causadas por el arma blanca.