El jefe del Ejército de Israel aventura una "encrucijada estratégica" en Irán a medida que avanza la ofensiva

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El jefe de las Fuerzas Armadas de Israel, Eyal Zamir, ha afirmado este martes que las fuerzas israelíes se encuentran cerca de "encrucijada estratégica" a medida que avanza la ofensiva lanzada a finales de febrero junto a Estados Unidos contra Irán, donde se han registrado de momento más de 2.000 muertos.
Zamir ha indicado así que este momento clave de la "campaña conjunta contra Irán se acerca a una encrucijada". "Hasta ahora, hemos logrado avances significativos, también en relación con los objetivos que nos fijamos al iniciar la operación. Seguiremos actuando con determinación e intensificando los golpes al régimen", ha señalado, según informaciones del Ejército israelí.
Así, ha confirmado que las operaciones también continúan en zonas de Siria, la Franja de Gaza y Cisjordania, para "evitar ataques directos" contra las comunidades israelíes, tal y como apunta el texto, difundido a través de redes sociales.
Respecto a la ofensiva en Líbano contra el partido-milicia chií Hezbolá, ha aclarado que Israel "sigue estableciendo una zona defensiva avanzada para impedir el fuego directo hacia las comunidades" israelíes. Al mismo tiempo, ha manifestado, "actuamos contra el lanzamiento de cohetes", ha añadido.
Hasta la fecha, las autoridades iraníes sitúan en 2.076 los muertos por la ofensiva, de los cuales 216 son menores de edad. Por su parte, la Media Luna Roja iraní ha informado de que los bombardeos han destruido o dañado más de 100.000 edificios civiles, casi 40.000 de ellos en Teherán, la capital. Además, han sido alcanzadas unas 600 escuelas y casi 300 centros de salud en las cuatro semanas de bombardeos.