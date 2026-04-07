Mueren dos personas en un bombardeo contra un puente ferroviario en el centro de Irán

Archivo - Un tren en Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este martes en un bombardeo contra un puente ferroviario en la provincia de Isfahán, en el centro de Irán, horas después de que Israel advirtiera a los iraníes contra usar el tren y a horas de que expire el ultimátum dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Teherán para que acepte sus exigencias y reabra el estrecho de Ormuz.

El vicegobernador de Isfahán, Akbar Salehi, ha indicado que "el agresivo enemigo estadounidense-sionista ha atacado el puente ferroviario Yahya Abad, en la ciudad de Kashan", antes de afirmar que "dos ciudadanos han caído mártires y tres han resultado heridos", según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.

El Ejército israelí, que por ahora no se ha pronunciado sobre el ataque, emitió a primera hora del día una "advertencia urgente" a los iraníes para que "amablemente se abstengan de usar y viajar en tren por todo Irán desde ahora hasta las 21.00 horas (hora local)", en una amenaza sobre posibles bombardeos contra estas instalaciones.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró el lunes que el Ejército de Israel había recibido orden de "seguir golpeando con toda su fuerza la infraestructura nacional del régimen terrorista iraní", entre denuncias desde Teherán sobre crímenes de guerra por estos ataques contra objetivos civiles.

Asimismo, Trump reiteró el lunes su ultimátum a Teherán, al tiempo que amenazó con que el país entero "puede ser arrasado en una noche", incluidos ataques contra "cada puente" y "cada central nuclear". Irán ha rechazado hasta la fecha las exigencias de Washington para poner fin al conflicto al considerarlas "irracionales" y "excesivas".