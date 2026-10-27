El jefe del Ejército de Países Bajos pide estar preparados "para un conflicto a gran escala"

Archivo - El jefe del Estado Mayor de la Defensa de Países Bajos, Onno Eichelsheim, durante un acto en 2024. - Kelly Clark / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado Mayor de la Defensa de Países Bajos, Onno Eichelsheim, ha avisado este martes de que el país debe estar preparado "para un conflicto a gran escala".

"Debemos prepararnos para un conflicto a gran escala, mientras no podemos decir con certeza cómo se verá", ha afirmado el general de la Fuerza Aérea neerlandés en el marco de una conferencia sobre el futuro de la guerra.

En este sentido, Eichelsheim ha advertido de las necesidades que este escenario requiere a las fuerzas militares de Países Bajos, subrayando que Ucrania "muestra cómo de rápido la realidad puede alcanzar las suposiciones".

"Nuestra capacidad de combate también depende de nuestra habilidad para aprender y adaptarnos. Eso requiere espacio para probar rápidamente nuevos medios y aplicar las lecciones del combate", ha señalado.

Eichelsheim ha incidido así en que Países Bajos tiene que estar preparado "para un adversario cambiante y fortalecer su disuasión".

El responsable de las Fuerzas Armadas neerlandesas se ha sumado así a otros dirigentes militares europeos que vienen advirtiendo de que el continente puede enfrentarse a un conflicto bélico tan pronto como a finales de la década, en el contexto en el que Rusia ha elevado su hostilidad hacia el continente y se le atribuye estar detrás de una reciente oleada de sabotajes contra países europeos.