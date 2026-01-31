El jefe del Ejército ugandés desata una crisis diplomática tras acusar a EEUU de ayudar al opositor Bobi Wine

Archivo - El jefe del Ejército de Uganda, Muhoozi Kainerugaba, y su padre y presidente del país, Yoweri Museveni - MUHOOZI KAINERUGABA / X - Archivo

El jefe del Ejército ugandés, el general Muhoozi Kainerugaba, ha provocado un episodio de crisis diplomática con EEUU al acusar a la Embajada norteamericana en el país de prestar auxilio al líder opositor Robert Kyagulanyi, conocido por su nombre artístico Bobi Wine, ahora mismo escondido de las autoridades ugandesas tras denunciar fraude masivo en polémicas elecciones del pasado 15 de enero.

El general Kainerugaba es hijo del actual presidente del país y ganador oficial de los comicios, Yoweri Museveni, y conocido particularmente por sus incendiarias declaraciones en su cuenta de la red social X.

El jueves pasado, Kainerugaba denunció que Wine estaría escondido "en coordinación con la actual administración de la Embajada de Estados Unidos en Uganda" y llegó a ordenar "la suspensión de toda cooperación con la actual administración" norteamericana, incluyendo misiones conjuntas como las que efectúan en Somalia contra la organización yihadista Al Shabaab.

La protesta duró unas horas, hasta que el general borró sus mensajes antes de pedir disculpas a sus "grandes amigos de Estados Unidos" antes de esgrimir que había "recibido información falsa" y prometer que la cooperación militar con Washington "continuará como de costumbre".

Sin embargo, los comentarios del general han provocado el enfado nada menos que del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de EEUU, el senador republicano por Idaho Jim Risch, quien ha llamado urgentemente a "revisar la cooperación de seguridad bilateral" con el país africano.

"El hijo del presidente y su probable sucesor no puede ir borrando tuits y emitiendo disculpas vacías. El comandante ha cruzado una línea roja y ahora Estados Unidos tiene que revisar su cooperación de seguridad y militar con Uganda, y esto incluye sanciones", ha avisado el senador.

"Estados Unidos no va a tolerar semejante nivel de inestabilidad, ni tal clase de comportamiento temerario cuando las vidas de los estadounidenses, los intereses del país y las vidas inocentes de la región están en juego", ha añadido.