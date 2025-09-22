El jefe de las FFAA de Irán advierte de "sorpresas estratégicas" frente a cualquier amenaza de Israel y EEUU

Archivo - El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Abdolrahim Musavi (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

Asegura que Teherán está preparado para dar "una respuesta adecuada, decisiva e inconmensurable" a sus enemigos

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Abdolrahim Musavi, ha advertido este lunes de que Teherán dará "sorpresas estratégicas" en caso de amenaza contra el país por parte de Israel o Estados Unidos, después del conflicto de doce días en junio a raíz de la ofensiva israelí contra el país centroasiático.

"Aseguramos al noble y heroico pueblo iraní que las Fuerzas Armadas están preparadas para dar una respuesta adecuada, decisiva, inconmensurable y que cause arrepentimiento a cualquier amenaza por parte de los acosadores globales y opresores, para lo que se recurrirá a sorpresas estratégicas", ha dicho.

Así, ha insistido en que Irán no será "pasivo" ante las amenazas y ha apostado por continuar mejorando las capacidades defensivas del país para aumentar el poder de disuasión, al tiempo que ha asegurado que Israel no logró sus objetivos durante su ofensiva, que dejó más de mil muertos, entre ellos varios altos cargos de las Fuerzas Armadas, según ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.

Israel lanzó el 13 de junio su ofensiva contra el país centroasiático --que respondió disparando misiles y drones contra territorio israelí--, a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán, si bien desde el 24 de junio hay un alto el fuego en vigor.