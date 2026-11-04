El jefe de la misión de la ONU en RDC se reúne con el expresidente y actual líder rebelde Joseph Kabila

Archivo - El expresidente de República Democrática del Congo (RDC) Joseph Kabila en una fotografía de archivo - Fiston Mahamba / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Misión de Naciones Unidas en República Democrática del Congo (MONUSCO), James Swan, ha mantenido su primera reunión con el expresidente Joseph Kabila desde que se anunciara a mediados de octubre su nombramiento como líder de un nuevo movimiento político-militar que integra al Movimiento 23 de Marzo (M23), bajo el nombre de Frente para la Refundación de la Nación (FRN).

Swan, que ha mantenido además contactos con otros representantes del FRN, ha subrayado "la importancia del proceso de paz, el respeto del alto el fuego y la búsqueda de una resolución pacífica al conflicto en el este de RDC" durante su encuentro con Kabila en la ciudad de Goma.

Asimismo, ha participado en una reunión con el mecanismo de supervisión del alto el fuego para discutir asuntos relativos a las labores de vigilancia y verificación. "La MONUSCO sigue comprometida con su apoyo al mecanismo y los esfuerzos de paz en marcha, en línea con su mandato", ha afirmado la misión a través de redes sociales.

Por su parte, el M23 ha acusado al Ejército congoleño de lanzar "ataques simultáneos contra varias zonas densamente pobladas" en Masisi, con cuatro civiles muertos y diez heridos, en el marco de la citada reunión entre Swan y altos cargos del FRN.

El nombramiento de Kabila como líder del FRN --que sucede a la Alianza Río Congo (AFC, por sus siglas en francés), consolida su papel en la insurgencia contra su sucesor como presidente de RDC, Félix Tshisekedi. De hecho, la fundación de esta nueva alianza estuvo acompañada de críticas a la gestión del mandatario y la declaración de acometer acciones para sacarle del poder en el país africano.

La Fiscalía congoleña ya había solicitado la pena de muerte contra Kabila --después de que el Senado aprobara retirarle la inmunidad parlamentaria-- por supuestamente ser el autor intelectual último de una batería de abusos que incluyen asesinatos, ejecuciones sumarias, violaciones o deportaciones forzosas perpetradas por los milicianos del M23 en el este del país.

La formación del FRN tuvo lugar en un contexto de parálisis del proceso de paz mediado por Estados Unidos, que derivó en un acuerdo firmado en diciembre de 2025 por RDC y Ruanda que no se ha traducido en avances palpables sobre el terreno, incluido un alto el fuego pactado en julio de 2025 con mediación de Qatar que ha registrado decenas de violaciones desde entonces.