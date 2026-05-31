El jefe negociador de Irán avisa a EEUU que no habrá acuerdo si no se garantizan los derechos del país

Archivo - El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalifab - MOHAMED BAQER QALIFAB / X - Archivo

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalifab, ha avisado este domingo a Estados Unidos que no firmará ningún tipo de acuerdo de paz que vulnere los derechos fundamentales del país, y reiterado que exige de Washington pruebas tangibles de su buena voluntad negociadora habida cuenta de las enorme desconfianza reinante en la República Islámica hacia las intenciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Los negociadores iraníes no confían en las palabras ni en las promesas del enemigo, y nuestro criterio en este proceso son los resultados tangibles", ha explicado este domingo Qalifab en la conferencia de presentación del nuevo mandato del Parlamento.

Este mismo domingo, el presidente de Estados Unidos ha confirmado que ha endurecido el lenguaje de la oferta norteamericana en lo que respecta al programa nuclear iraní. Ahora, el texto que tienen entre sus manos los negociadores no solo insta a Teherán a que no fabrique una bomba nuclear, sino que se abstenga de obtenerla por ningún otro medio.

"Al principio (los iraníes) dijeron: 'No desarrollaremos un arma nuclear'. Yo dije: '¿Y qué pasa si compran un arma nuclear?'. Así que ahora dicen: 'No desarrollaremos ni compraremos de ninguna manera un arma militar'. Esa es una gran diferencia", ha señalado el presidente.

Sin embargo y en su comparecencia de hoy, Qalifab ha dejado entrever una vez más que el programa nuclear de Irán está completamente fuera de toda negociación porque Teherán tiene derecho a desarrollar esta tecnología. Por ello, "no aprobaremos ningún acuerdo hasta que estemos seguros de que se han respetado los derechos del pueblo iraní".

Qalifab ha aprovechado para recordar la figura del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, fallecido junto a parte de su familia en el comienzo de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

"Lo que presenciamos hoy en nuestro amado y poderoso Irán, desde los campos de batalla navales y de misiles hasta las calles conquistadas por el pueblo iraní, es fruto de la gestión y el liderazgo del mártir de la nación", ha manifestado el jefe negociador iraní.