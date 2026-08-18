El jefe negociador de Irán visitará este miércoles Irak para abordar la situación en la región

Archivo - El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf. - Europa Press/Contacto/Bilal Jawich - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe del equipo negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, tiene previsto viajar este miércoles a Irak para abordar la situación en la región ahora que ha finalizado el plazo de 60 días para negociar con Estados Unidos un posible acuerdo de paz definitivo.

Está previsto que Qalibaf aterrice en Bagdad, la capital del país, al frente de una delegación del más alto nivel para reunirse con los líderes iraquíes para abordar los últimos acontecimientos en Oriente Próximo y fortalecer la "cooperación estratégica" entre las partes.

Además, las partes mantendrán conversaciones sobre seguridad fronteriza, operaciones antiterroristas, la expansión de las alianzas económicas y la puesta en marcha de los acuerdos ya alcanzados, según informaciones de la cadena iraní Press TV.

Por su parte, las autoridades iraquíes han apuntado a que también abordarán las exportaciones de crudo iraquí a través del estrecho de Ormuz, que sigue bloqueado por tiempo indefinido.