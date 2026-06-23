El jefe del Pentágono insta a aumentar el gasto en defensa para "salvar la economía" de EEUU

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Heghseth. - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha instado este martes a aumentar el gasto y la inversión en el sector militar para hacer frente a la principal amenaza para la seguridad nacional del país y "salvar la economía" estadounidense.

Así lo ha manifestado el jefe del Pentágono en un artículo de opinión publicado en el diario 'New York Post', donde ha aseverado que la "mayor amenaza" es la "insuficiente inversión en gasto militar". "Si pierde su indiscutible superioridad militar, ningún ajuste fiscal podrá mantener la salud económica a flote", ha aseverado.

No obstante, ha destacado que Washington ha logrado de momento "optimizar sus gastos tras una investigación exhaustiva" de las condiciones actuales. "Esta revisión minuciosa, nunca antes realizada, nos permitió optimizar nuestro presupuesto reduciendo drásticamente el gasto no prioritario, exponiendo que había miles de millones gastados en redundancias", ha explicado.

Además, ha anunciado que el Pentágono tiene previsto superar por primera vez una auditoría financiera integral que tendrá lugar en 2028, antes incluso de lo previsto. "Urgencia, rapidez, eficiencia, competitividad y letalidad: estos son los nuevos principios rectores de nuestro Departamento de Guerra", ha apuntado, en referencia al cambio de nombre acometido por la Administración del presidente, Donald Trump, para referirse al Pentágono.

"Este momento exige que tanto los defensores de una defensa a ultranza como los de una disciplina fiscal colaboren, y me enorgullece pertenecer a ambos grupos. Nuestra creciente deuda nacional es, sin duda, una amenaza. Esto me resulta evidente como contribuyente y como secretario; por lo tanto, a diferencia de los Pentágonos del pasado, estamos liderando el camino en disciplina fiscal, gastando el dinero de los contribuyentes con prudencia", ha manifestado.

En este sentido, ha afirmado que el trabajo del Gobierno, junto al Congreso, "consiste en no escatimar esfuerzos para garantizar que se cumple con la visión del comandante en jefe sobre el dominio de la defensa estadounidense", con unas fuerzas "sensatas, que priorizan los intereses de Estados Unidos".

"El futuro de la salud económica y fiscal de Estados Unidos depende de ello. Es comprensible que el pueblo estadounidense dé por sentado el aspecto militar de nuestro motor económico", ha sostenido, antes de aclarar que "la estabilidad del dólar no depende únicamente del Departamento del Tesoro sino de las fuerzas estadounidenses".

"Se trata de prosperidad a través de la fuerza, y las consecuencias económicas de contar con el Ejército más poderoso del mundo para salvaguardar la estabilidad económica, la previsión y la ventaja estadounidense son prácticamente ilimitadas", ha aclarado, antes de añadir que "cuando Estados Unidos no se enfrenta a desafíos militares, las posibilidades económicas son infinitas".