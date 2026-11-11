Jim Jordan elegido líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes

Archivo - El representante republicano, Jim Jordan, durante una comisión en el Congreso de EEUU. - Michael Brochstein / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jim Jordan, representante republicano por Ohio y político muy afín al presidente, Donald Trump, liderará la minoría republicana en la Cámara de Representantes a partir del año que viene, cuando entre el nuevo Congreso dominado por los demócratas.

En una votación con 106 votos a favor y 73 en contra, Jordan se ha impuesto como líder de los republicanos en la Cámara. Considerado uno de los diputados más próximos a Trump, se le conoce por su estilo combativo y agresivo lo que hace prever que los republicanos mantendrán un tono beligerante pese a perder el control del Congreso en las 'midterms', lo que complica el último tramo de la Presidencia de Trump.

En declaraciones tras su elección, ha asegurado que los republicanos de la Cámara de Representantes "lucharán por las familias estadounidenses". "Cuando los demócratas propongan más intervención del Estado, nosotros propondremos más libertad. Y llevaremos esa lucha a las comisiones, al pleno y a la campaña electoral cada día", ha afirmado.

Jordan protagonizó en 2023 un sonado fracaso al postularse sin éxito a presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos en medio de la división en las propias filas republicanas sobre su candidatura. Finalmente emergió como aspirante de consenso el actual presidente, Mike Johnson, cuyo mandato expira en enero.